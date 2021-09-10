Люди в спецодежде осматривают жителей московского дома, в котором отравились жильцы

В Москве люди в защитных костюмах оцепили дом на ул. Совхозная, в котором бабушка и внучка умерли предположительно отравившись арбузом, сообщает Mash.

Они осматривают жителей. Также по данным канала, причиной смерти 15-летней девочки стала полиорганная недостаточность.

"В документах причиной смерти значится отказ внутренних органов. На данный момент ожидаются результаты экспертизы тканей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось семья из четырех человек 8 сентября купила арбуз. 15-летняя девочка, ее мама и бабушка поступили в больницу с признаками отравления. Девочка и 61-летняя женщина скончались в больнице, мать сейчас в реанимации.

Отмечается, что отец чувствует себя нормально – арбуз он не ел. Следователи изъяли все продукты, которые находились в доме, где погибли внучка и бабушка, их отправили на экспертизу.

При этом после отравления семьи, еще двое детей были госпитализированы с отравлением.