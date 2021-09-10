10 Сентября 2021
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Путин простился с Зиничевым

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Александр Чуприян (2021) | Фото: mchs.gov.ru

Александр Чуприян возглавил МЧС после смерти Зиничева

Президент России Владимир Путин назначил врио главы МЧС после смерти Евгения Зиничева. Им стал первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Пост заместителя он занимает с 4 июня 2018 г.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Чуприян(2021)|Фото: mchs.gov.ru

Напомним, сегодня в Москве прошла церемония прощания с главным МЧСником страны. Участие в ней принял президент России Владимир Путин. На церемонию прощания также премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в посёлке Парголово в предместьях Петербурга. Рядом могила его бабушки Александры Ивановны Зиничевой. Неподалеку покоятся его родители.

Зиничев погиб 8 сентября недалеко от Норильска, вместе с ним погиб кинорежиссер Александр Мельник. Они сорвались с обрыва у водопада. По официальной версии, министр пытался помочь упавшему Мельнику, но разбился о каменный выступ. Президент посмертно присвоил ему звание Героя России. Также в СМИ звучала версия о том, что погибшие упали одновременно, но в Кремле считают, что это "кощунственное предположение".

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Теги: Александр Чуприян, Владимир Путин, Евгений Зиничев, глава МЧС



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