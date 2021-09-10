10 Сентября 2021
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Политика Центральный ФО Москва
(2004) |

Арбуз не виноват? Сосед насмерть отравившихся бабушки и внучки тоже попал в больницу

Отравившийся в московской квартире по ул. Совхозная 11-летний ребенок не ел арбуз. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на мать мальчика. Ранее в этом же доме умерли их соседи - бабушка и внучка. Предположительно они отравились арбузом.

Позже - по данным Mash, в больницу с отравлением доставили еще двух детей девяти и 11 лет. Сообщается, что якобы в магазине "Магнит", который находится в этом же доме, часто встречаются просроченные продукты.

Однако мать отравившегося 11-летнего мальчика сообщила, что не ходит в местный "Магнит". По словам женщины, в тот день ее ребенок в гости не ходил, ел только домашнюю еду — харчо, картошку с курицей и грибами. Но уже с полуночи его начало тошнить. Врачи диагностировали бактериальное пищевое отравление. Что его спровоцировало — до сих пор неясно. Мать и ребенок до сих пор в больнице ждут результатов обследования.

Напомним, ранее сообщалось семья из четырех человек 8 сентября купила арбуз. 15-летняя девочка, ее мама и бабушка сегодня поступили в больницу с признаками отравления. Девочка и 61-летняя женщина скончались в больнице, мать сейчас в реанимации.

Отмечается, что отец чувствует себя нормально – арбуз он не ел. Следователи изъяли все продукты, которые находились в доме, где погибли внучка и бабушка, их отправили на экспертизу.

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Теги: арбуз, бабушка, внучка, отравление арбузом, мальчик



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Ранее 10.09.2021 16:12 Мск СМИ: В Москве бабушка и внучка погибли, съев купленный в магазине арбуз


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