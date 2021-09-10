В Челябинской области направят 500 млн рублей на поддержку аграриев, пострадавших от засухи

В Челябинской области дополнительно направят 500 млн рублей на поддержку аграриев, пострадавших от засухи. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на совещании о ходе уборочных работ.

"Погода вмешалась в планы аграриев. Этим летом я много ездил по области, общался с людьми и о проблемах знаю из первых уст. Фермерам и коллективам агропредприятий сейчас приходится нелегко. Но я также заметил, что все селяне настроены по-деловому. Люди готовы преодолевать трудности. Считаю, что нужно в этом помочь. Я принял решение выделить 500 миллионов рублей из областного бюджета на дополнительную поддержку сельского хозяйства. Направим эти средства хозяйствам в пострадавших районах, чтобы компенсировать им часть затрат на приобретение семян и кормов", - подчеркнул Алексей Текслер.

200 млн рублей будет направлено на покупку семян, чтобы сохранить посевные площади и качественно провести яровой сев в 2022 году. 300 миллионов рублей будет выделено на закупку кормов, с целью сохранения численности маточного поголовья крупного рогатого скота.

Председатель комитета по агропромышленной политике челябинского реготделения "Опоры России" Евгений Фомин поддерживает инициативу губернатора о выделении средств на поддержку пострадавших от засухи аграриев.

"Оцениваю только положительно. В такое кризисное время губернатор находит возможность поддержать сельхозтоваропроизводителей. Хотелось бы больше, но, вероятно, Алексей Текслер сделал все, что от него зависит, чтобы смягчить последствия засухи. Усугубляют ситуацию то, что это повторная засуха, но дополнительное выделение средств поможет возместить аграриям часть потерь", - отметил он в разговоре с Накануне.RU.

Глава региона также обратился к Правительству РФ с просьбой пролонгировать на один год кредиты сельхозтоваропроизводителей. Средства были взяты на проведение посевной кампании в этом году.

Кроме того, в регионе планируется сохранить такую форму поддержки, как снижение ставки единого сельскохозяйственного налога.

В 2021 году в 11 районах Челябинской области были введены режимы ЧС из-за почвенной и атмосферной засухи. Но благодаря техническому и технологическому обновлению отрасли в области планируется собрать 1 млн 100 тыс. тонн зерновых, а также выполнить планы по сбору овощей. В целом на поддержку отрасли с начала года было направлено 1 млрд 475 млн рублей (65% ассигнований).

При этом Алесей Текслер подчеркнул, что все формы государственной поддержки должны давать результат.

"Аграриям стоит активно внедрять новые технологии производства, увеличивать использование и адресное применение минеральных удобрений, внедрять цифровые технологии, технологии точного земледелия, обновлять и модернизировать технический парк", - отметил глава области.

В частности, губернатор поручил главам муниципалитетов и руководству минсельхоза области оказывать поддержку аграриям в сфере развития современных технологий в сельском хозяйстве, применения новых сортов для повышения урожайности, исходят из особенности климата, и активнее использовать возможности госпрограммы "Комплексное развитие села".

В пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области рассказали, что проводят практические семинары, где ученые Челябинского НИИ сельского хозяйства рассказывают об испытаниях реестровых и новых сортов зерновых, зернобобовых и масличных культур.

"Каждый год посевная преподносит новые сюрпризы. В текущем году под погодные условия всю структуру посевов перестроили. В прошлом году подсолнечника сеяли 1200 гектаров, в этом - 3300 га, площадь кормовых пришлось расширить за счет зерновых. В целом площадь ярового сева составила 13 тыс. га. Сейчас 60 % кормов заготовили и видим, что кормовую базу мы заложим. Страховой культурой будет подсолнечник. За счет его переработки и производства масла мы этот год пройдем без убытков, сохраним поголовье коров", - рассказал директор хозяйства "Троицкое" Сергей Малышев, которое является опытной площадкой для испытания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.