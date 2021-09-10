10 Сентября 2021
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Происшествия Тюменская область
тюмень (2015) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени задержан нетрезвый водитель – срывал с инспекторов ГАИ погоны

В Тюмени инспекторы ДПС остановили автомобиль. Его водитель во время оформления документов стал срывать с силовиков погоны, сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД.

Автомобиль "Бентли" инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили вечером 9 сентября на улице Щорса в Тюмени. У 39-летнего водителя присутствовал запах алкоголя, речь была невнятной. Сев в автомобиль ДПС для оформления административного материала, водитель стал вести себя неадекватно, срывал с полицейских погоны, пытался убежать.

Автоинспекторы надели на водителя "Бентли" наручники, однако предполагаемый нарушитель то соглашался, то отказывался пройти освидетельствование на состояние опьянения. При прохождении освидетельствования он попытался убежать из наркологического диспансера, запрыгнул на ограждение, свалился в него, около 10-ти минут бился головой в стекло и кричал "Помогите, полиция!". Сотрудники ГИБДД составили на неадекватного автомобилиста административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования и за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

В 2011 г. водитель отказывался от прохождения освидетельствования на алкоголь, будучи задержанным на автомобиле "Порше Кайен", был лишён права управления транспортом на 22 месяца. Из пяти штрафов за нарушение ПДД, которые на него наложены в этом году, три он не оплатил. В связи с этим не единожды привлечен к ответственности по ст.20.25 за неуплаты штрафа в установленные законом сроки.

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Теги: автомобиль, погоны



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