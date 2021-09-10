В Челябинске анархисты, повесившие баннер у здания УФСБ, получили сроки в колонии

В Челябинске анархисты Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова, разместившие экстремистский баннер у здания УФСБ по Челябинской области, получили сроки в колонии. суд признал их виновными в хулиганстве и приговорил к 2,5 и 2 годам колонии соответственно.

Как сообщило Накануне.RU, инцидент произошел 15 февраля 2018 года. На заборе у здания регионального УФСБ был размещен баннер "ФСБ — главный террорист". В соцсети было опубликовано видео, на котором анархисты вывешивают плакат на забор управления. Как заявили авторы ролика, их акция – "знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами". По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 (Хулиганство) УК РФ.

Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова взяты под стражу в зале суда. Как сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Андрея и Ольгу Лепехиных, приговор будет обжалован.