10 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске анархисты, повесившие баннер у здания УФСБ, получили сроки в колонии

В Челябинске анархисты Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова, разместившие экстремистский баннер у здания УФСБ по Челябинской области, получили сроки в колонии. суд признал их виновными в хулиганстве и приговорил к 2,5 и 2 годам колонии соответственно.

Как сообщило Накануне.RU, инцидент произошел 15 февраля 2018 года. На заборе у здания регионального УФСБ был размещен баннер "ФСБ — главный террорист". В соцсети было опубликовано видео, на котором анархисты вывешивают плакат на забор управления. Как заявили авторы ролика, их акция – "знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами". По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 (Хулиганство) УК РФ.

Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова взяты под стражу в зале суда. Как сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Андрея и Ольгу Лепехиных, приговор будет обжалован.

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Теги: баннер, экстремизм, анархисты, УФСБ,



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