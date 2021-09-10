10 Сентября 2021
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Экономика В России
Константин Бабкин на заседании Совета ТПП РФ (2021) | Фото: me-forum.ru

Константин Бабкин: "Денежно-кредитная политика направлена только на снижение инфляции – это неправильно"

Бизнес заинтересован в том, чтобы государство использовало и условно социалистические, и капиталистические подходы в экономической политике. Впрочем, в этом же заинтересовано и население, считает. председатель совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин.

"Эксперты говорят, что народ не хочет перемен, хочет патернализма и социализма. Мне бы тоже хотелось больше социализма, но я не вижу противоречия с желанием развиваться. Меня раздражает, что бедные платят больше налоги, чем богатые. Мне бросается в глаза, что экономическая политика формируется в угоду олигархическим сырьевым структурам. В их городах при этом рушится инфраструктура. Их развитие не влечет развития несырьевой экономики. Мы получаем очень дорогие топливо, энергию, металлы и т.д.", - заявил Бабкин, выступая на Столыпин-форуме.  

"При этом хотелось бы, чтобы государство освободило творческие силы людей, чтобы они смогли нормально зарабатывать в частном секторе. Тут противоречие с политикой правительства, которое не занимается улучшением условий несырьевой экономики. Профицит доходов государства огромен, налоги слишком высоки, государство не переваривает эти деньги. И я хочу снижения налогов для бизнесмена. Денежно-кредитная политика направлена только на снижение инфляции – это неправильно, я хочу как предприниматель доступных кредитов", - добавляет предприниматель.

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Теги: константин бабкин, экономика, денежно-кредитная политика, налоги, социализм, инфляция



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