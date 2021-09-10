10 Сентября 2021
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Происшествия В России Москва
(2004) |

СМИ: В Москве бабушка и внучка погибли, съев купленный в магазине арбуз

В Москве двое членов одной семьи скончались, съев арбуз, купленный в "Магните", сообщает Baza.

Арбуз, купленный на улице Совхозной, ели 8 сентября. На следующий день двум женщинам 61 и 38 лет и 15-летней девочке стало плохо, у всех наблюдалась сильная рвота. Пострадавших госпитализировали.

Состояние бабушки и девочки было критическим, они скончались, пишет телеграм-канал. Здоровье мамы удалось стабилизировать.

Отмечается, что отец чувствует себя нормально – арбуз он не ел.

РЕН ТВ сообщает, что в больницу с отравлением сегодня утром доставили 11-летнего мальчика из соседней квартиры.

В "Магните" проводят внутреннее расследование. Представители сети собираются проверить все партии арбузов, которые поставили в московский регион.

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Теги: арбуз, бабушка, внучка, отравление арбузом



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