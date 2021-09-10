В Токио были провокации и попытки оказать психологическое давление – ОКР

Владимир Путин сегодня провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта с заслушиванием отчетов о выступлениях российских спортсменов. Вероятно, президент ожидал услышать больше о причинах неудач и внутренних проблемах, но многие чиновники от спорта начали говорить о политическом давлении на команду.

Так, по словам главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова "в Токио были провокации и попытки оказать психологическое давление" на российских спортсменов. Впрочем, по его словам, с этим россияне успешно боролись.

Также, по мнению Позднякова, соперников и недоброжелателей из международных организаций бесило, что россиянам дали возможность выступать в форме с цветами флага и поднимать знамя ОКР под музыку Чайковского.

"Нравственно-эмоциональный эффект от побед российских спортсменов чувствуется. В условиях, когда на спортсменов давили, каждая завоеванная медаль имеет огромную эмоциональную ценность, - заявил Поздняков. - Каждый третий спортсмен вернулся из Токио с наградой. В российской команде не было зафиксировано в олимпийской деревне ни одного случая коронавируса. И не было ни одного нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил. У нас в стране растет новое поколение победителей. Многие зарубежные коллеги этому тихо завидовали".

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова продолжила винить организаторов Олимпиады и международные спортивные организации в нечестном судействе и намекнула, что не все спортивные чиновники от России борются за честь страны. "Олимпийские игры – это теперь политическое мероприятие. Мы 20 лет выигрываем Олимпийские игры и Чемпионаты мира. И что получается на Олимпиаде? Мы проигрываем, - заявила Винер-Усманова. - Когда мы выдвигаем людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за нашу страну, а не за свои цели". Путин попытался уйти от разговора о судействе, отметив, что система, конечно, должна быть прозрачной. "Это же не какие-то военные учения", - сравнил президент.