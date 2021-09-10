10 Сентября 2021
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Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российских клубах

Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российских футбольных клубах.
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Президент выступил на Совете по развитию физической культуры и спорта, подвел там итоги выступления российской сборной на Олимпиаде и отметил, что в семи видах спорта Россия не смогла даже отобраться на Игры в Токио.

"Ну, я не беру экзотические для нас виды, бейсбол там, гольф… Но по классическому баскетболу ни мужская, ни женская сборные не отобрались. Это, ну… клубы-то играют, интересно, красиво. Надо посмотреть, что там с клубными командами, кто в них играет.

Также как футбол. Вот сейчас говорят: давайте снимем ограничение на иностранных спортсменов. Ну замечательно. Мы с 1988 года не играем в футбол на Олимпийских играх и еще 20 лет не будем играть, если иностранцы одни будут", - возмутился глава государства.

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Теги: владимир путин, лимит на легионеров, футбол, баскетбол



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