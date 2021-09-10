Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российских клубах

Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российских футбольных клубах.

Президент выступил на Совете по развитию физической культуры и спорта, подвел там итоги выступления российской сборной на Олимпиаде и отметил, что в семи видах спорта Россия не смогла даже отобраться на Игры в Токио.

"Ну, я не беру экзотические для нас виды, бейсбол там, гольф… Но по классическому баскетболу ни мужская, ни женская сборные не отобрались. Это, ну… клубы-то играют, интересно, красиво. Надо посмотреть, что там с клубными командами, кто в них играет.

Также как футбол. Вот сейчас говорят: давайте снимем ограничение на иностранных спортсменов. Ну замечательно. Мы с 1988 года не играем в футбол на Олимпийских играх и еще 20 лет не будем играть, если иностранцы одни будут", - возмутился глава государства.