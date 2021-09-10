10 Сентября 2021
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автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Автобусный маршрут №054 в Екатеринбурге на 2,5 месяца изменит схему движения

Строители на 2,5 месяца изменят схему движения автобуса №054 в Екатеринбурге в связи с проведением ремонтных работ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы связаны с реконструкцией перекрестка на внутриквартальных проездах между домами по улицам Лучистой, Счастливой и Золотистому бульвару.

Начиная с 13 сентября (понедельник) и до 30 ноября текущего года движение автобусного маршрута № 054 "Синие Камни – ЖК "Солнечный" будет организовано по следующим улицам: Хрустальная – Анны Бычковой – Комсомольская – Библиотечная – Мира – проспект Ленина – 8 Марта – Щорса – Амундсена – Мостовая – Предельная – Городская – Чемпионов – бульвар Золотистый – Счастливая – микрорайон Солнечный.

На время закрытия движения в направлении конечной остановки "ЖК "Солнечный" отменяется остановка "Счастливая". Помимо этого также временно вводятся остановка на Золотистом бульваре в районе дома №4 в направлении улицы Счастливой.

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Теги: автобус, екатеринбург



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