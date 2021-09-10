Власти Тюменской области до 26 сентября приостановили личный прием граждан

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил действующие в области "ковидные" ограничения до 26 сентября, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

До этого же числа власти приостановили личный прием граждан.

В регионе продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

На физкультурных и спортивных мероприятиях число зрителей не должно быть больше половины от общего числа мест. При этом общее количество участников мероприятия не должно превышать 1000 человек.