Минобороны назвало фейком информацию о дизентерии у участников учений "Запад-2021"

В Минобороны РФ заявили, что сообщения о якобы заболевших на учениях "Запад-2021" российских военнослужащих являются дезинформацией с территории Украины.

Ведомство отметило, что в течение последних дней "это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ". Целью фейка является дискредитация учений, считают в Минобороны.

Ранее в СМИ появились публикации со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области, в которых говорилось о заболевании военных дизентерией, в том числе в тяжелой форме.

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" стартовали на нескольких полигонах в России и Белоруссии, они продлятся до 16 сентября.