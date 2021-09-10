10 Сентября 2021
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Общество
учения артиллерия армия военные (2011) | Фото: пресс-служба ЦВО

Минобороны назвало фейком информацию о дизентерии у участников учений "Запад-2021"

В Минобороны РФ заявили, что сообщения о якобы заболевших на учениях "Запад-2021" российских военнослужащих являются дезинформацией с территории Украины.

Ведомство отметило, что в течение последних дней "это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ". Целью фейка является дискредитация учений, считают в Минобороны.

Ранее в СМИ появились публикации со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области, в которых говорилось о заболевании военных дизентерией, в том числе в тяжелой форме.

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" стартовали на нескольких полигонах в России и Белоруссии, они продлятся до 16 сентября.

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Теги: минобороны, запад-2021, украина, фейк



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