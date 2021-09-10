Экс-глава Тобольского района избежал наказания за ущерб Абалакскому комплексу на 2,3 млрд

Экс-глава Тобольского района Юрий Батт, признанный виновным в халатности, избежал наказания в связи с истечением сроков давности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Решение освободить Батта от наказания сегодня принял тобольский горсуд. Изначально бывшего мэра обвиняли в превышении должностных полномочий. Уже после суд принял решение переквалифицировать действия чиновника на ч. 1 ст. 293 (халатность).

Напомним, по версии следствия, весной 2018 г. Батт письменно распорядился разрешить ООО "Промэкскавация" хранить добытый в карьере песок на землях особо охраняемой природной территории — комплексного заказника регионального значения "Абалакский природно-исторический комплекс". После работ компания нарушила технологию добычи, складирования песка, а также передвижение техники по охраняемому участку, что категорически запрещено. Уничтожен плодородный слой почвы на площади в 91 тыс. "квадратов". Ущерб – 2,3 млрд руб. После начала расследования Батт уволился по собственному желанию.