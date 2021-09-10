10 Сентября 2021
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Совещание (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске при реализации нацпроектов отдельно займутся благоустройством

Реализация национальных проектов в России должна положительно повлиять на социально-экономическое развитие страны, повышение уровня жизни граждан. Это подчеркнули участники заседания, состоявшегося в администрации Нижневартовска, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Наш город принимает участие в семи национальных проектах из 13, реализуемых в России. Это позволяет привлекать дополнительные средства из окружного и федерального бюджетов и направлять их на развитие города, учреждений, а также возведение новых объектов", - исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Во время обсуждения реализации национальных проектов на территории города, председатель гордумы Максим Клец отметил, что этот вопрос находится на особом контроле муниципальных депутатов.

"Работа проходит совместно с администрацией муниципалитета, что позволяет в случае необходимости оперативно решать вопросы и успешно реализовывать намеченные планы. Так, например, по предложению депутатов при строительстве дороги по улице Романтиков было увеличено количество парковочных мест возле лицея имени Пушкина, - рассказал Клец. – Кроме контроля депутаты также принимают участие в реализации некоторых проектов. Например, экологических, участвуя в субботниках. Одна из последних таких акций по наведению порядка состоялась совсем недавно на берегу реки Малый Еган в старой части города".

Совещание, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Участие в нацпроектах "Безопасные качественные дороги", а также "Жильё и городская среда" стало подспорьем для масштабного строительства дорог. В этом году работы ведутся сразу на трёх участках. Благодаря расширению улично-дорожной сети у Нижневартовска открываются новые возможности для развития.

"Если посмотреть перспективу, то со строительством дорог на улицах Салманова и Северной в новых микрорайонах открываются возможность освоения новых микрорайонов, где можно возвести около 800 тыс. кв. м жилья. А продолжение улицы Нововартовской позволит построить еще около 500 тыс. кв. метров жилья. Это хорошая перспектива для Нижневартовска", - подчеркнул председатель думы Югры Борис Хохряков.

Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов подчеркнул, что необходимо обращать внимание также на тему благоустройства общественных пространств и дворовых территорий. Использовать для этого можно как существующие нацпроекты, так и положительно зарекомендовавший себя в Нижневартовске "Марафон благоустройства".

Совещание(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Теги: Дмитрий Кощенко, Вадим Шувалов, Максим Клец, Сергей Великий



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