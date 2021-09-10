МЧС снова объявили штормовое предупреждение в Свердловской области

На Средний Урал снова приходят заморозки и сильный ветер. МЧС объявили штормовое предупреждение 10 и 11 сентября с порывами ветра до 20 м/с. В некоторых же районах возможен мокрый снег.

"В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции", - сообщают МЧС.

В Уралгидрометцентре также предупредили о заморозках в ближайшие выходные и следующий понедельник. Так, температура ночью в некоторых районах будет опускаться до минус 4 градусов. При этом в уральской столице, пока резких изменений нет: плюс 10-11 градусов днем и плюс 3 ночью. На протяжении всех выходных обещают дождь.