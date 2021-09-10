В дома жителей Екатеринбурга начала поступать вода из Уфы

Екатеринбургский МУП "Водоканал" сообщил о работе Нязепетровского гидроузла, запущенного для сохранения гарантированного и бесперебойного водоснабжения уральской столицы.

Напомним, в связи с аномальной жарой и длительным отсутствием существенных осадков в Екатеринбурге стала заканчиваться вода. Чтобы компенсировать недостающие объемы, глава города Алексей Орлов поручил решить вопрос подключения к Нязепетровскому каскаду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с началом осени мощные насосы производительностью 2 кубометра в секунду перекачивают воду из реки Уфы в русло Западной Чусовой. Затем оттуда она попадает в Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища.

Весь путь воды до столицы Урала составляет более 100 километров и занимает около недели. А уже с сегодняшнего дня после водоподготовки на Западной фильтровальной станции уфимская вода поступает в жилые дома горожан.

Напомним, что Екатеринбург уже качал воду из Челябинской области в 2017 и 2018 годах. Также город сталкивался с дефицитом водных ресурсов в 2019 году: тогда тоже был задействован Нязепетровский каскад, откуда брали воду четыре месяца.