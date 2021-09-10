В дома жителей Екатеринбурга начала поступать вода из Уфы

10 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин простился с Зиничевым

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В дома жителей Екатеринбурга начала поступать вода из Уфы

Екатеринбургский МУП "Водоканал" сообщил о работе Нязепетровского гидроузла, запущенного для сохранения гарантированного и бесперебойного водоснабжения уральской столицы.

Напомним, в связи с аномальной жарой и длительным отсутствием существенных осадков в Екатеринбурге стала заканчиваться вода. Чтобы компенсировать недостающие объемы, глава города Алексей Орлов поручил решить вопрос подключения к Нязепетровскому каскаду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с началом осени мощные насосы производительностью 2 кубометра в секунду перекачивают воду из реки Уфы в русло Западной Чусовой. Затем оттуда она попадает в Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища.

Весь путь воды до столицы Урала составляет более 100 километров и занимает около недели. А уже с сегодняшнего дня после водоподготовки на Западной фильтровальной станции уфимская вода поступает в жилые дома горожан.

Напомним, что Екатеринбург уже качал воду из Челябинской области в 2017 и 2018 годах. Также город сталкивался с дефицитом водных ресурсов в 2019 году: тогда тоже был задействован Нязепетровский каскад, откуда брали воду четыре месяца.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вода, Уфа, река, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.08.2021 12:31 Мск В Екатеринбурге из-за аномальной жары заканчивается вода
Ранее 02.10.2019 08:58 Мск Екатеринбург столкнулся с дефицитом воды: город несколько месяцев будет качать ее из Челябинской области


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети