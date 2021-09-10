"Настойчиво добиваемся этого": Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что аппарат детского омбудсмена безусловно поддерживает законопроект о пожизненном заключении за педофилию.

По ее словам, инициатива усиления уголовной ответственности для таких преступников необходима.

"Мы вместе с коллегами, экспертами, родителями настойчиво добиваемся этого. Рады, что эти предложения услышаны", - цитирует Кузнецову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за педофилию. Также парламентарии намерены подготовить поправки о постоянном контроле за вышедшими на свободу людьми, "чьи действия не подпали под пожизненное заключение" (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии). Тему вновь подняли после трагедии в Киселевке.