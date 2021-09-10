Ямальских школьников пытаются вовлечь в наркобизнес, предлагая "подработать курьером"

Ямальских школьников вовлекают в торговлю наркотиками. Об этом со ссылкой на родителей детей сообщает "Север-Пресс".

Злоумышленники находят детей в соцсетях, переводят разговор в защищенные мессенджеры и предлагают им заработать, обещая 50-70 тыс. руб. в неделю. За эти деньги они просят подростков оказывать "курьерские услуги". В реальности детям предлагают делать "закладки" с наркотическими веществами.

Издание передало материалы в правоохранительные органы.