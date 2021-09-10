В Тюменской области закрыты два моногоспиталя

В Тюменской области завершили работу два "коронавирусных" моногоспиталя, сообщили Накануне.RU в областном департаменте здравоохранения.

С 10 сентября в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе завершили работу два моноинфекционных госпиталя, организованных на базе реабилитационного центра "Родник" и санатория "Светлый" в Ялуторовске. Это были госпитали второго уровня, для нетяжёлых пациентов.

В них завершали лечение выздоравливающие жители с COVID-19 и пневмониями, для которых еще требовалось медицинское наблюдение. В регионе действует 16 моноинфекционных госпиталей, развернутых на 2,5 тыс. мест, свободны 20% из них.

Напомним, ранее управление госзакупок Тюменской области объявило конкурс на выполнение работ по заключительной дезинфекции в очагах новой коронавирусной инфекции в Тюмени. Заявки принимаются до 20 сентября. Стоимость контракта составляет 840 тыс. руб. Дезинфекция проводится в домашних очагах COVID-19, транспортных средствах, используемых медицинскими организациями, имеющими приписное население, для транспортирования пациентов с установленным диагнозом или с подозрением на коронавирус.

"Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства из различных химических групп, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых есть режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием аэрозолей дезинфицирующих средств", - говорится в документах.

После проведения дезинфекции жителям рекомендуется провести влажную уборку с применением моющих средств, всех доступных поверхностей и предметов обихода (поверхности мебели, двери, выключатели). Кухонную посуду, утварь вымыть с использованием обычных моющих средств, после чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов. При использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется. Также квартиры необходимо проветрить, а постельное белье и одежду постирать и погладить. Уборку следует проводить в маске и перчатках.