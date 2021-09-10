Знаменитая экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева приезжает в Екатеринбург

Известная по всей России бывший мэр Якутска и кандидат в депутаты Госдумы РФ Сардана Авксентьева посетит Екатеринбург с рабочим визитом. Задать вопрос чиновнице можно под постами в сети ВКонтакте и Instagram: организаторы обещают озвучить обращения граждан на встрече с Авксентьевой.

В уральскую столицу чиновник прибудет уже в понедельник. Планируется провести прогулку по городу и встретиться с кандидатами и сторонниками партии "Новые люди", куда несколько месяцев назад вступила и сам бывший градоначальник. Главной темой визита станет строительная сфера. Кандидат в депутаты попробует найти ответы на вопросы: "Строим для красоты, ради прибыли или для людей?"



"Наш город стремительно развивается. Ежегодно возводят более миллиона новых квадратных метров жилья. К сожалению, в Екатеринбурге строят ради прибыли, а не для красоты и вовсе не для жителей. Для партии люди важнее. Новые люди хотят, чтобы горожане могли принимать активное участие в развитии современной и комфортной городской инфраструктуры. Сардана имеет большой опыт в политике и как никто другой понимает, что регионам нужны самостоятельность и развитие", - заявили в пресс-службе партии.

Напомним, после ухода с поста мэра города из-за состояния здоровья Авксентьева поддержала Григорьева, обозначив его как своего преемника. Позже стало известно, что экс-мэр Якутска будет баллотироваться в Госдуму от "Новых людей". Ее предвыборная программа будет строиться на усилении самостоятельности регионов России, а сама она станет советником лидера партии по работе с регионами.

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