Свердловским атомным городам дали 573 млн рублей. На что пойдут деньги

Атомным городам Свердловской области выделили более полумиллиарда рублей. Уже известно, на что пойдут эти деньги.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, 573 млн рублей постановлением кабмина распределены между Заречным, Новоуральском и Лесным. Каждый из муниципалитетов получит средства на обустройство своей инфраструктуры.

В частности, планируется ремонт школ и спортивной площадки в Заречном, завершение строительства спортивной школы в Лесном. Также ожидается строительство жилых домов в Новоуральске и Лесном, реконструкция центрального стадиона в Новоуральске и другие значимые для городов объекты.

Поддержка атомных городов ведется в области с 2011 года, когда региональным правительством было заключено основное соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией Росатом. Оно предусматривает развитие атомной промышленности на Среднем Урале и реализацию инвестиционных программ. С 2013 года в рамках соглашения атомным городам ежегодно предусматриваются дополнительные финансовые ресурсы.