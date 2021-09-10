На Южном Урале директором фонда капремонта назначен Виктор Тихоненко

Новым директором фонда "Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области" назначен Виктор Тихоненко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минстроя, Тихоненко стал победителем открытого конкурса на замещение должности руководителя фонда.

"Конкурс проводился в три этапа: определение соответствия кандидатов обязательным квалификационным требованиям, квалификационный экзамен в форме компьютерного тестирования и собеседование. Ко второму этапу комиссией были допущены пять участников. Успешно сдали квалификационный экзамен два претендента", - отметили в ведомстве.

Напомним, в июне директор фонда "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества Челябинской области" Вадим Борисов ушел в отставку. Он написал заявление по собственному желанию.

Вадим Борисов был назначен директором фонда в июне 2015 года. С 2009 по 2012 год он возглавлял управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска, с 2012 года – руководил строительной компанией.