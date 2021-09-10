10 Сентября 2021
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Годовая инфляция на 6 сентября составила 6,74% - ЦБ

Инфляция в России вырвалась из-под контроля ЦБ и приблизилась к 7% в годовом исчислении при цели в 4%.

Сегодня регулятор увеличил ключевую ставку до 6,75%, чем только слегка перекрыл показатель годовой инфляции на 6 сентября – 6,74%. В июле годовая инфляция составляла 6,46%.

"Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом на мировых товарных рынках", - говорится в сообщении пресс-службы Центрального банка России.

Инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов, добавили в ЦБ.

"Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - предполагают в ЦБ.

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Теги: инфляция, рост цен, банк россии, ключевая ставка



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