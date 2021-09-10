Песков исключил участие России в инаугурации правительства талибов

Россия не будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана, сформированного членами движения "Талибан" (признано террористическим, запрещено в России).

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия никак не будет принимать участие", - цитирует его "Интерфакс".

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что церемонию посетит российская делегация, если талибы соберут инклюзивное правительство.

Ранее сообщалось, что на церемонию приглашены представители Ирана, Катара, Китая, России, Турции и Пакистана.

Также появлялась информация, что инаугурация нового правительства Афганистана запланирована на 11 сентября, день теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Однако талибы опровергли это, заявив, что инаугурация нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Часть кабмина уже приступила к работе, сообщил член комиссии "Талибана" по культуре Инаммула Самангани.