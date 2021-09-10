В Воронежской области активно ремонтируются и строятся сельские дороги

На выездном заседании правительства Воронежской области обсудили состояние и ремонт дорог в регионе. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, находящийся с рабочим визитом в Воронеже, принял участие в работе заседания.

Отметим, что в 2020-21 годах регион вложил в дорожные работы более 5 млрд руб., а со следующего года рассчитывает финансировать ремонты на 2,8 млрд ежегодно. Об этом ранее рассказал зампред воронежского правительства Виктор Логвинов, выступая на IV форуме социальных инноваций регионов.

На выездном заседании чиновники обсудили исполнение программы "Региональная и местная дорожная сеть", которая реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Особое внимание уделяется сельским дорогам, поскольку половина населения Воронежской области проживает именно в малых населенных пунктах. В этом году план ремонтных работ на 2,7 млрд руб. освоен уже на 85%.

"Это программа несколько лет уже реализуется, мы начинали с финансирования сельских дорог с 1 млрд рублей, в этом году довели до 2,7 млрд. Коллеги обещают, что за эти средства будут отремонтированы почти 1000 км сельских дорог. Это существенная величина, я думаю, что люди это видят. Мы чувствуем по отзывам жителей. Мы будем дальше развивать это направление, в нынешнем году существенно увеличили финансирование – было 2 млрд, добавили еще почти 700 млн рублей. На 2022 год договорились, что до 2,8 млрд доведем", — рассказал губернатор Александр Гусев. Он напомнил коллегам, что нужно планировать и заключать ремонтные контракты на как минимум трехлетний период, применяя успешный опыт областной адресной программы.

Дорожный фонд Воронежской области за пять лет увеличился с 10 до 17,6 млрд руб. Каждый год ремонтируется до 370 км дорог и улиц, доля грунтовых дорог сокращается на 600-700 км ежегодно. За время исполнения нацпроекта в области отремонтировали более 1200 км дорожного полотна, более 200 улиц в Воронеже, 160 очагов аварийности стерты с карты региона.

Добавим, что в августе Воронежская область получила дополнительно 100 млн руб из резервного фонда РФ по ведомственной целевой программе "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы "Развитие транспортной системы". Регион направил эти средства на ремонт участков дороги "Воронеж - Луганск", работы планируется завершить в этом году.

Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта БКАД в 2021 году предполагает работы на 5,7 тыс. объектов по всей России на 555,67 млрд руб. К концу периода ремонтных работ будет уложено 132 млн кв. м. дорожного покрытия. Суммарная длина ремонтируемых в текущем году дорог составит 16 тыс. км по территории 84 регионов страны.

Еще одним смежным вопросом, который обсудили на заседании правительства стали пассажирские перевозки - со второй половины 2022 года регион планирует перейти к контрактной системе по регулируемым тарифам при организации муниципальных маршрутов. По словам главы областного департамента промышленности и транспорта Александра Десятирикова, власти муниципалитетов к указанному сроку должны провести оптимизацию маршрутной сети, чтобы транспортная реформа не сдвинулась по времени. Городские администрации должны будут высчитать объем финансирования, необходимый на переход к новой схеме, и заложить эти деньги в бюджете будущего года.

При этом тариф для населения увеличиться не должен, отметил губернатор - по его словам, междугородние перевозки обслуживаются областными предприятиями и перекладывать затраты на кошельки пассажиров в такой ситуации неприемлемо. "Подвижной состав там наш, это наша задача. Мы с ней справляемся.Включать в тариф обновление подвижного состава - значит резко его повышать. Мы на это не пойдем, - подчеркнул Гусев.