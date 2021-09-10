10 Сентября 2021
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На месте находятся специалисты поисково-спасательной службы (2018) | Фото:Накануне.RU

Пропавшего в Тюмени мальчика нашли живым

В Тюмени нашли живым 13-летнего мальчика Романа, который вчера убежал от своей няни. Информация об этом опубликована в "Регионспас. РФ", передает корреспондент Накануне.RU.

О том, что ребенок нашелся, сообщили вечером 9 сентября в поисковой группе.

Напомним, мальчик воспользовался тем, что его няня отвлеклась, и сбежал в неизвестном направлении. Ребенок с особенностями развития, не говорящий. При каких обстоятельствах он был найден, в поисковой группе не раскрывают.

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Теги: ребенок, мальчик, пропал, поиски



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Ранее 09.09.2021 13:49 Мск В Тюмени пропал ребенок: убежал от няни, когда она отвлеклась


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