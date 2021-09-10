Пропавшего в Тюмени мальчика нашли живым

В Тюмени нашли живым 13-летнего мальчика Романа, который вчера убежал от своей няни. Информация об этом опубликована в "Регионспас. РФ", передает корреспондент Накануне.RU.

О том, что ребенок нашелся, сообщили вечером 9 сентября в поисковой группе.

Напомним, мальчик воспользовался тем, что его няня отвлеклась, и сбежал в неизвестном направлении. Ребенок с особенностями развития, не говорящий. При каких обстоятельствах он был найден, в поисковой группе не раскрывают.