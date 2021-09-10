10 Сентября 2021
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Экономика В России
Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦБ поднял ключевую ставку до 6,75% с перспективой повышения

Банк России сегодня продолжил ужесточение денежно-кредитной политики, повысив ключевую ставку до 6,75% - на 0,25%. Последнее повышение состоялось меньше двух месяцев назад.

В росте инфляции регулятор винит выход России из экономического кризиса и устойчивый рост спроса.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорился в пресс-релизе ЦБ, посвященном ключевой ставке.  

По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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Теги: ключевая ставка, цб, инфляция



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