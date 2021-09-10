10 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
коллаж, выборы, пороховая бочка (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пройдет митинг против фальсификаций на выборах

20 сентября в Екатеринбурге пройдет митинг против фальсификации выборов, организованный кандидатом в депутаты Госдумы РФ от Партии Роста Сергеем Капчуком. Как сообщили Накануне.RU в партии, массовое мероприятие было официально одобрено, сейчас решается вопрос о месте проведения.

По словам организатора, изначально акция должна была пройти у памятника "Черный тюльпан", однако министерство общественной безопасности Свердловской области рекомендовало провести его в парке Победы или Парке Камвольного комбината.

"Сейчас в Штабе мы обсуждаем предложенные варианты. Это не первый митинг, который наша команда планировала провести, однако мы получили череду формальных отказов. Думаю, причина кроется в моих независимых взглядах и в том, что я незаметно обошел конкурентов", - отмечает Сергей Капчук.

Напомним, что суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского областного суда об отмене регистрации уральского бизнесмена из "списка Титова" Сергея Капчука в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Предприниматель подавал документы от Свердловской области по Березовскому одномандатному округу. 30 июня он был зарегистрирован для участия в выборах. Но после иска кандидата от партии "Новые люди" Ирины Виноградовой, которая баллотируется по тому же избирательному округу, Капчука с выборов сняли.

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Теги: екатеринбург, митинг, фальсификация выборов, партия роста



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