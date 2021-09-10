10 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Меркатор, дорожная техника (2019) | Фото:Накануне.RU

На закупку новой коммунальной техники в Екатеринбурге направят почти 750 млн рублей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) уборочной и специализированной техники. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, сейчас на балансе дорожно-эксплуатационных управлений уральской столицы находится порядка 400 единиц коммунальной техники. При этом более 70% автопарка - с истекшим сроком амортизации, а некоторые самосвалы, фронтальные погрузчики и тракторы несут службу десятилетиями.

Согласно постановлению Орлова, закупка современной техники будет осуществляться поэтапно в течение ближайших пяти лет. В планах городских властей приобрести порядка 94 единиц различной модификации. Для этого из областного и муниципального бюджетов планируется выделить 749 млн 450 тысяч рублей.

Как добавили в мэрии, параллельно в Екатеринбурге продолжается подготовка к капитальному ремонту специализированных машин на базе шасси "КамАЗ". Замена запчастей и комплектующих восстановит ресурс техники практически до состояния сошедшей с конвейера, при значительной финансовой экономии до 50%.

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Теги: техника, закупка, Орлов, Екатеринбург



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