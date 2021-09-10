Путин простился с погибшим главой МЧС Зиничевым

Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин возложил цветы постаменту с государственными наградами министра, затем подошел к гробу и склонил голову. Также президент выразил слова сочувствия вдове и сыну покойного.

Ранее глава государства направил телеграмму соболезнований родным и близким Зиничева.

На церемонию прощания с главой МЧС приехали также премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Траурное мероприятие проходит в здании НЦУКС МЧС России на ул. Ватутина. Похоронят Зиничева в Санкт-Петербурге на Северном кладбище, рядом с родителями.

Зиничев погиб 8 сентября недалеко от Норильска, вместе с ним погиб кинорежиссер Александр Мельник. Они сорвались с обрыва у водопада. По официальной версии, министр пытался помочь упавшему Мельнику, но разбился о каменный выступ. Президент посмертно присвоил ему звание Героя России. Также в СМИ звучала версия о том, что погибшие упали одновременно, но в Кремле считают, что это "кощунственное предположение".