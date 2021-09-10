Экс-замминистра РФ может вернуться в Челябинскую область

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Козлов уходит в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе говорится, что Козлов освобожден от должности по его просьбе.

По сообщениям СМИ, после отставки Александр Козлов может вернуться в Челябинскую область, где будет назначен на должность вице-губернатора. До февраля 2020 года он был министром информационных технологий Челябинской области.

"Добровольный уход с поста замглавы Минстроя РФ Александра Козлова оборачивается усилением регионального правительства Текслера. Козлова ждет возвращение в Челябинскую область, но уже на пост вице-губернатора по цифровизации. Козлов зарекомендовал себя в качестве грамотного управленца еще когда возглавлял областное министерство цифрового развития. Теперь же, получив серьезный опыт работы на федеральном уровне, он должен закрепить позиции Челябинской области как одного из регионов-лидеров в сфере цифровизации", - считает политолог Александр Мельников.