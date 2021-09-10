В квартирах тюменцев, переболевших коронавирусом, проведут дезинфекцию

Управление госзакупок Тюменской области объявило конкурс на выполнение работ по заключительной дезинфекции в очагах новой коронавирусной инфекции в Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки принимаются до 20 сентября. Стоимость контракта составляет 840 тыс. руб.

Дезинфекция проводится в домашних очагах COVID-19, транспортных средствах, используемых медицинскими организациями, имеющими приписное население, для транспортирования пациентов с установленным диагнозом или с подозрением на коронавирус.

Выезд в очаги дезинфекционная бригада совершает на специальном транспорте. Дезинфекцию проводят после госпитализации больного или при выздоровлении (если пациент лечился на дому).

"Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства из различных химических групп, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых есть режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием аэрозолей дезинфицирующих средств", - говорится в аукционной документации.

После проведения дезинфекции жителям рекомендуется провести влажную уборку с применением моющих средств, всех доступных поверхностей и предметов обихода (поверхности мебели, двери, выключатели). Кухонную посуду, утварь вымыть с использованием обычных моющих средств, после чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов. При использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется.

Также квартиры необходимо проветрить, а постельное белье и одежду постирать и погладить.

Уборку следует проводить в маске и перчатках.