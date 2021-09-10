На Среднем Урале замначальника полиции судят за смертельное ДТП

На Среднем Урале судят заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД Кушвы. Силовика обвиняют в том, что он насмерть сбил женщину.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 18 ноября 2019 года: полицейский ехал на своем автомобиле "Киа" со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. В результате он сбил переходившую проезжую часть женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Как отметили в прокуратуре, своей вины высокопоставленный силовик не признал. Сейчас его уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд. Стражу порядка грозит до пяти лет колонии.

Ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявлял, что в момент дорожного инцидента полицейский был трезв. По его словам, женщина сама переходила дорогу в неположенном месте.