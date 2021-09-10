Правительство РФ одобрило кредит в 46,7 млрд рублей на проект метротрамвая в Челябинске

Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Решение было принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области.

46,7 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта метротрамвая, еще 3,3 млрд рублей пойдет на приобретение трехвагонных метротрамваев. 22,4 млрд рублей планируется направить на комплексное обновление трамвайных линий Челябинска, реконструкцию трамвайных путей и обновление трамвайного парка. На проект комплексного обновления троллейбусного парка, включая строительство нового троллейбусного депо, предусматривается 4,2 млрд рублей.

Заявку на заседании представил глава региона Алексей Текслер. Он отметил, что реализация проекта даст серьезный импульс развитию областного центра и всей челябинской агломерации.

Марат Хуснуллин поддержал проект. "Можно сказать, мы с Алексеем Леонидовичем были соавторами этого решения с метротрамваем, когда спустились под землю и приняли решение. Хорошо, что Челябинская область отработала этот вопрос", - подчеркнул он.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта. Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита. 21 мая Алексей Текслер представил проект челябинского метротрамвая. Главным заявлением главы региона стало то, что "метро в Челябинске будет интегрировано с трамвайной сетью". В городе должно появиться три маршрута метротрамвая.

В конце июля стало известно, что Группа «Синара» выступила с концессионным предложением о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. Правительство региона признало возможным заключение концессионного соглашения. Соглашение планируется заключить на 15 лет. Сумма концессии составит 11,2 млрд рублей.