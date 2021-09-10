ВОЗ ожидает полного пакета документов по "Спутнику V" для его оценки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает получения от России полного пакета документов по вакцине "Спутник V", после чего даст ей оценку, передает ТАСС.

Старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш отметил, что организация продолжает активно сотрудничать с представителями РФ по вопросам подготовки полного пакета документации для проведения оценки "Спутника V".

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко пообещал публикацию итоговых результатов клинических исследований вакцины "Спутник V" к октябрю этого года.

Напомним, именно отсутствие публикации по итогам клинических исследований "Спутника V" в ВОЗ и европейском регуляторе называют одной из основных причин до сих пор не выданных одобрений на использование.