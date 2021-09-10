На нижнетагильского общественника оформили протокол за перфоманс "Ванна мэра" в "Гайд-парке"

После перфоманса "Ванна мэра", который прошел в Комсомольском сквере (Гайд-парк), на участника движения "Тагил За Перемены" и общественника Антона Журавлева оформили административный протокол, в котором ему вменили ст. 20.2, обвинив в несогласованном массовом мероприятии. При этом, как утверждает сам общественник, уведомление о проведении акции в мэрию он подавал, несмотря на то, что ранее данное место самой администрацией было признано участком, где согласование не требуется, если количество участников не превышает 100 человек.

Напомним, что флешмоб "Ванна мэра" был призван привлечь внимание чиновников к проблеме чистой воды в Нижнем Тагиле. Жители города по очереди заполняли ванну водой из под крана, чтобы показать градоначальнику какого на самом деле цвета и качества вода бежит по трубам прямо в квартиры жильцов. Активисты предложили Владиславу Пинаеву прийти и искупаться в воде, в которой каждый день моются горожане и их дети. Акция прошла спокойно, без всяких эксцессов, однако уже на следующий день Журавлева вызвали в полицию, чтобы составить на него административный протокол, в котором говорится, что он якобы нарушил закон 54 ФЗ.

"Согласно областному закону №102 данное место выделено администрацией под публичные мероприятия, где не нужно согласовывать данные мероприятия вообще. И вот они пишут мне, что я нарушил закон, и что я не подал уведомление. Вы что, прикалываетесь что ли? Я подал уведомление, я провел мероприятие на том месте, на котором разрешено, и вы мне шьете статью 20.2? И после этого вы говорите, что якобы все наши мероприятия и акции это популизм? Какой здесь популизм, если даже из-за такой мелочи пытаются оказать давление на нас - на общественников. Значит это тема больная, значит то, что мы делаем, это правильно", - заявил Журавлев.

Также, по словам общественника, произошла еще одна интересная ситуация в самом отделении полиции, где составлялся протокол. В кабинет зашел начальник инспектора, которая и составляла протокол на Журавлева, и заявил о том, что все жители Нижнего Тагила врут, поскольку он сам якобы проживает в центре города и пьет холодную воду прямо из-под крана и она всегда наичистейшая.



"Это ложь. У меня много знакомых живет в центре города и они возят воду либо с источников, либо из садов со скважин. То есть, по его логике, выходит так, что мы все обманщики, нам не нужна очистка Черноисточинского пруда, нам мне нужна замена всех коммуникаций, которые идут под землей и поставляют воду, нам не нужно строить очистные на Верхне-Выйском пруду. У нас все хорошо! Мы живем, как сказал Пинаев, в Филадельфии! Раз они шьют мне протокол, значит мы делаем правильные вещи, значит они нас боятся. Победа будет за нами!" - подытожил Журавлев.