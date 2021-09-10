Губернаторы Южной Дакоты и Аризоны отказались исполнять указ Байдена о принудительной вакцинации

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм выступила против указа Джо Байдена об обязательной вакцинации большинства работающих американцев.

Напомним, Байден заявил, что непривитые угрожают обществу и терпеть больше нельзя.

Ноэм обвинила его в незаконных и антиконституционных действиях.

"Южная Дакота встанет на защиту свободы. Джо Байден, увидимся в суде", - написала она в "Твиттере".

Примечательно, что демократы, которые теоретически должны больше защищать демократические права, продавливают принудительную вакцинацию, в то время как республиканцы (в том числе Ноэм) отстаивают принцип свободы и добровольности.

Губернатор Аризоны Дуг Дьюси пообещал "дать отпор" Байдену, назвав происходящее переворотом, который он так старался предотвратить в Аризоне (имеются в виду результаты президентских выборов, когда в последний момент у Байдена оказалось больше голосов).

"Это абсолютно неконституционно", - написал член палаты представителей из Кентукки Томас Мэсси. Ему вторит его коллега из Алабамы Роберт Адерхольт.

Член палаты представителей Конгресса США Грег Мерфи, который является одним из немногих практикующих врачей в Конгрессе, заявил, что решение о вакцинации могут принять только врач и пациент, а не власти.

"Правительство не знает, что лучше для каждого пациента, и при этом у них нет полномочий диктовать решения, касающиеся медицинского обслуживания пациента и врача", - сказал он.

Интересно, что в палату представителей Южной Дакоты недавно внесен законопроект, позволяющий аннулировать указы президента, если штат сочтет их неконституционными. Он направлен против указов, ограничивающих права личности, в частности связанных с режимом пандемии.

В США вакцинировано около 70% населения, но заболеваемость летом выросла десятикратно и стала большей, чем в прошлом году. Смертность выросла пятикратно и почти достигла прошлогодних значений, уступая только зимнему пику. Сейчас в вакцинированной Америке из-за ковида умирают почти столько же, как и в России. Байден намекает на то, что болеют и умирают только непривитые, но доказательств этому нет. Или борьба с ковидом перешла в борьбу с непривитыми и "лишними" правами граждан?