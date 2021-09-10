В школах и больницах Тюмени скоро включат отопление

Вскоре батареи тюменцев станут теплее, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Отопительный период начнется в ближайшие дни с учётом погодных условий. Тепло в объектах образования и здравоохранения по заявкам уже включают. Что касается многоквартирных домов, важно, чтобы УК провели необходимую подготовительную работу и занимались запуском отопления строго по плану, а также вовремя проводили регулировку внутридомового оборудования", - написал в своём Instagram мэр города Руслан Кухарук.

Напомним, недавно тепло стало поступать в образовательные организации Нижневартовска.