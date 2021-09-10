Школьные учителя меньше всего готовы поддерживать семью, – исследование

Социологи выяснили, что происходит со школой как институтом воспитания детей и поддержки семьи. По мнению экспертов, "школа потеряла свою главную роль в воспитании детей", об этом говорится в докладе "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы?", созданном АНО "Национальные приоритеты" и ВЦИОМ.

Руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова рассказала журналистам: "Школа потеряла свою главную роль в воспитании детей. На смену ей пришли социальные сети и интернет, их влияние начинается раньше, чем влияние школы. Существует запрос на пересмотр функций школы". Она добавила, что "школьные учителя не осознают, что являются институтом поддержки семьи, меньше всего готовы поддерживать семью".