10 Сентября 2021
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Общество В России
скамейка, благоустройство, семья, отец (2021) | Фото: Екатеринбург.рф, Федор Серков

В России началась трансформация института семьи, - социологи

Социологи сообщили о начавшейся трансформации института семьи в России. Процесс неоднороден, тем не менее, в нем есть несколько тенденций и трендов, об этом говорится в докладе "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы?", созданном АНО "Национальные приоритеты" и ВЦИОМ.

Хотя семья по-прежнему остается одной из главных жизненных ценностей россиян, роли в семье очень сильно трансформируются, люди меняются ролями, пересматривают свои роли. "Модели семьи становятся более разнообразными, в такой момент семье нужно больше поддержки со стороны государства, работодателя, школы и т.д.", - рассказала журналистам руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова.

По словам эксперта, брак становится не традицией, а осознанным выбором. В то же время, по словам директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, "семья находится в периоде трансформации, непонятно, удастся ли сохранить традиционный формат": "Россияне с каждым годом все реже считают, что брак и жизнь в семье предпочтительны".

Парк "Зеленая роща"(2020)|Фото: Накануне.RU

Главным образом трансформация касается ролей мужа и жены, отца и матери. "Увеличивается социальная нагрузка на мужчин. От них ожидают, что они будут обеспечивать семью, но и будут больше времени уделять воспитанию", - отмечает Грязнова. "Большинство считает, что ведение домашнего хозяйства должно быть равным, воспитание детей – задача обоих родителей, основным кормильцем остается мужчина. Традиционный уклад семьи не способствует формированию женского лидерства, хотя в семье роли начинают меняться", - добавляет Родин.

Грязнова добавила, что "многодетность остается нормой", а осознанный отказ от детей не носит массового характера. "Есть конфликт между желанием иметь много детей и желанием построить карьеру. Особенно учитывая, что медицинские технологии позволяют отложить рождение детей", - говорит эксперт.

Наконец, старшее поколение в семье все реже берет на себя функцию присмотра за внуками, хотя ценность бабушек и дедушек и их вклада в воспитание остается большой. Также в большинстве своем люди не готовы отдавать старших родственников в дома престарелых, готовы идти ради них на жертвы. В то же время каждый десятый россиянин находит возможным отправку пожилых родственников в специальное учреждение. По мнению социологов, это тревожный звоночек.

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Теги: семья, россияне, роли, социологи



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