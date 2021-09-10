Депутат Госдумы заявил о нарушениях трудового законодательства в IT-компании Xsolla

Депутат Госдумы Игорь Сапко сообщил в соцсетях о нарушениях трудового законодательства, выявленных в IT-компании Xsolla. На своей странице он опубликовал ответ Роструда на депутатский запрос, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе говорится, что IT-компания подтвердила планы уволить 21 сотрудника по сокращению или по согласованию сторон, однако процедура, предусмотренная для сокращения численности работников, не была запущена, решение работодателем не принято. С жалобой на нарушение трудовых прав работники компании не обращались.

"Многие еще не забыли нашумевшую историю с возможным массовым увольнением работников пермского филиала IT-компании с иностранным участием. Получил ответ от Роструда, который провёл соответствующую проверку. Из него следует, что по сокращению или по соглашению сторон люди уволены не были. Вот такой поворот… Если эта информация не соответствует действительности, прошу обратиться в мой адрес работников этих предприятий", - обратился к работникам компании Сапко.

При этом в документе говорится о других нарушениях трудового законодательства. Так, сообщается о ненадлежащем оформлении трудовых договоров и локальных нормативных актов.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В компании Xsolla озвучили свою позицию по этому вопросу. В частности, сообщается, что об ответе трудовой инспекции на запрос они узнали о СМИ.

"Информация о нарушениях трудового законодательства, озвученная депутатом Государственной Думы РФ Игорем Вячеславовичем Сапко со ссылкой на ответ Федеральной службы по труду и занятости на депутатский запрос, стала для нас новостью, о которой мы узнали вчера из СМИ. Ранее в августе 2021 года Государственной инспекцией труда в Пермском крае в отношении компании были проведены проверочные мероприятия, по результатам которой никаких нарушений трудового законодательства выявлены не было. Важно подчеркнуть, что компания Xsolla всегда соблюдает требования трудового законодательства Российской Федерации и не допускает в своей деятельности нарушений прав и законных интересов сотрудников. В связи с этим мы будем ожидать официального разъяснения от регионального управления Роструда, и в том случае, если им были выявлены какие-либо нарушения трудового законодательства, наша компания незамедлительно примет меры к их устранению", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа соцсети взорвало письмо гендиректора компании, разосланное работникам. В нем сообщалось о массовом увольнении сотрудников за "неэффективность".