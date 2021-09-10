В Челябинске после реконструкции открылась детская филармония

В Челябинске после масштабной реконструкции открылась детская филармония. В торжественной церемонии принял участие губернатор региона Алексей Текслер вместе с супругой Ириной и народным артистом Российской Федерации Игорем Бутманом, передает корреспондент Накануне.RU.

"В нашем регионе живут замечательные, яркие, талантливые дети, и теперь у них появилась новая площадка для творчества, новая сцена. Здесь они будут учиться, расти и обязательно станут новыми звездами! Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве этого объекта: и наше министерство культуры, и строителей и, естественно, родителей. Дорогие друзья, вы молодцы, что поставили задачу перед нами, и мы ее решили", - подчеркнул на открытии Алексей Текслер.

Губернатор вручил юным южноуральцам символический ключ от дверей филармонии и пожелал успехов в учебе и творчестве. Дети уже оценили новое пространство.

"Мне здесь очень нравится. Я люблю петь, люблю смотреть как другие танцуют. Это интересно и занимательно. Дети сейчас сидят в телефонах, а здесь они могут отвлечься от них и заняться чем-то интересным, от этого они станут более радостными", - считает артист детской филармонии.

Детская филармония появилась в Челябинске в 1984 году, 16 лет назад ее закрыли на ремонт. Все эти годы здание пустовало. В 2019 году было принято решение о выделении средств из областного бюджета на реконструкцию филармонии. В результате увеличилась общая полезная площадь для занятий творческих коллективов, также почти в два раза выросло количество посадочных мест. На базе учреждения планируются занятия хоровой, хореографической, джазовой, симфонической направленности.

Для детской филармонии закупили новые музыкальные инструменты – скрипки, виолончели, кларнеты, флейты, фаготы, валторны, тубы, контрабас, электрогитара, синтезатор, аккордеоны, концертный рояль, электроорган и разнообразные ударные — от треугольника до большого барабана.

"Это инструменты хорошего качества, изготовленные ведущими производителями. В частности, многие произведены компанией YAMAHA — крупнейшим в мире производителем всех видов музыкальных инструментов. Комплект музыкальных инструментов закуплен на полный состав симфонического оркестра. Среди них есть и такие, иметь которые может позволить себе не каждое детское музыкальное образовательное учреждение", - рассказали в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.

Алексей Текслер подчеркнул, что детская филармония – это долгожданный объект. За два года удалось провести не просто капитальный ремонт, а полную реновацию.

"Большой объект, фактически все направления здесь у нас будут представлены. Это и эстрада, и классическая музыка, и народное творчество, и популярная музыка, и хореография. Дети разных творческих направлений будут заниматься здесь, давать концерты, что очень важно, и у каждого детского творческого коллектива будет свой дублер — большой взрослый коллектив. И мы будем готовить наших деток, чтобы они росли и переходили в большие творческие коллективы, которые есть у нас в Челябинской области", - отметил глава региона.

"Я не знаю в другом городе детской филармонии. Это все сделано ради музыкантов – девочек и мальчиков, которые с удовольствием играют и рассчитывают, что они станут знаменитыми музыкантами, будут покорять сцену и весь мир. Они будут показывать, что в нашей стране для детей делается очень многое. И это очень важно и этим можно гордиться", - подчеркнул на открытии Игорь Бутман.

Также Алексей Текслер сообщил, что было подписано соглашение о сотрудничестве между Челябинской филармонией и "Академией джаза" в рамках проекта "Школа исполнительного мастерства", реализовываться который будет в Детской филармонии Челябинска.

"Мы сегодня подписали соглашение с Игорем Бутманом, с его музыкальной джазовой школой. Игорь Михайлович Бутман — официальный партнер нашей Детской филармонии, он будет заниматься детками по направлению джаз и помогать нам растить новых джазовых звезд. Надо сказать, что у нас договоренности о творчестве еще с рядом музыкантов, например, с Денисом Мацуевым, Юрием Башметом. Безусловно, мы готовы на благо развития наших детей сотрудничать со всеми творческими людьми", - подчеркнул губернатор.

Игорь Бутман рассказал, что говорил об открытии в детской филармонии джазовой школы с Алексеем Текслером еще зимой во время Международного фестиваля музыкального юмора.

"Обсуждали возможность приглашать педагогов, проводить интересные образовательные мероприятия, концерты джазовой музыки. Мы готовы учить основам, продумывать варианты творческих коллабораций, приглашать на мастер-классы и занятия ведущих джазовых музыкантов. Открытие детской школы джаза – событие для России уникальное. Я рад, что региональные власти поддерживают это начинание, и что оно воплотилось в жизнь столь скоро", - отметил он.