"ЕР" внесет в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для педофилов

"Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за педофилию.

"Кемеровское дело - должно стать последней трагедией, когда от рук ранее судимого преступника гибли бы дети. Необходимо раз и навсегда положить этому конец. <…> Изменения вносятся в ст. 131 и 132 УК РФ. Мы предлагаем установить максимально жесткое наказание - пожизненное заключение для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - сообщил в своем Telegram-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

"Мы также предлагаем увеличить возраст потерпевших. Сегодня пожизненное наказание может быть назначено только преступнику, надругавшемуся над ребенком младше 14 лет. Наша редакция повышает эту планку", - добавил депутат.

Он сообщил, что поправки не коснутся арестованного по подозрению в изнасиловании и убийстве кемеровских девочек Пестерникова, но ему и так грозит пожизненное заключение по двум статьям – изнасилование и убийство.

Также парламентарии намерены подготовить поправки о постоянном контроле за вышедшими на свободу людьми, "чьи действия не подпали под пожизненное заключение" (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии).

Ранее глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал опасной практикой изменение закона после резонансных преступлений.

"После резонансных преступлений, особенно в отношении детей, многие начинают формулировать предложения о возвращении смертной казни, химической кастрации и так далее. Подобная эмоциональная реакция понятна, но принимать решение о поправках в закон по горячим следам — очень опасная практика", - цитирует сенатора ТАСС.