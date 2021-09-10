Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщил оперативный штаб по распространению коронавируса.

9 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко объявил о решении в полном объеме возобновить авиационное сообщение между двумя странами.

Авиасообщение с Белоруссией было прекращено из-за ситуации с коронавирусом. После периода локдауна, в сентябре прошлого года, оно было восстановлено, но не в полном объеме.

В июне Россия увеличила число регулярных рейсов с Белоруссией до 10 раз в неделю.