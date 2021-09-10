10 Сентября 2021
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Boeing-737 Боинг самолет Кольцово Белавиа авиакомпания (2010) | Фото: Накануне.RU

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщил оперативный штаб по распространению коронавируса.

9 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко объявил о решении в полном объеме возобновить авиационное сообщение между двумя странами.

Авиасообщение с Белоруссией было прекращено из-за ситуации с коронавирусом. После периода локдауна, в сентябре прошлого года, оно было восстановлено, но не в полном объеме.

В июне Россия увеличила число регулярных рейсов с Белоруссией до 10 раз в неделю.

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Теги: россия, белоруссия, авиасообщение



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