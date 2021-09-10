Масляное пятно появилось на реке Енисей в Красноярском крае

В Красноярском крае обнаружили масляное пятно площадью 25 квадратных метров на реке Енисей в районе поселка Худоногово.

Как сообщает ГУМЧС по региону, проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом, на общей площади 300 квадратных метров.

Уточняется, что пятно было обнаружено 9 сентября. Сегодня работы по утилизации продолжатся. Источник загрязнения не установлен.

Накануне СМИ сообщили о разливе мазута на глиноземном комбинате "Русала в Ачинске (Красноярский край). Выяснилось, что разлив произошел еще на прошлой неделе, но информация появилась только сейчас. Прокуратура начала проверку.