10 Сентября 2021
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Общество За рубежом
Многотысячные протесты против ковидных ограничений во Франции (2021) | Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Дания первой в Европе отменила все ковид-ограничения

Дания отменила все ковид-ограничения, став первой страной ЕС, которая полностью вернулась к прежней жизни.

Министр здравоохранения Магнус Хенике похвалил вакцинацию и усилия всех граждан страны. Недавно министерство объявило, что коронавирус больше не является критической угрозой для общества. В Дании больше не нужен сертификат о вакцинации для посещения разных заведений.

В стране вакцинировано 76% населения, в том числе почти 90% граждан старше 12 лет. При этом заболеваемость и смертность находятся примерно на одном уровне с февраля 2021 года.

Однако, как заявил Хенике, ограничения могут вернуть, если ситуация внезапно ухудшится. Тем более что наступила осень.

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Теги: Дания, коронавирус



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