Тобольский аэропорт начнет обслуживать регулярные рейсы уже с 15 октября

Первые регулярные рейсы новый аэропорт в Тобольске начнет обслуживать уже с 15 октября. Из воздушной гавани самолеты будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Рейсы будут выполняться до конца месяца. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Аэропортов Регионов".

В Санкт-Петербург самолеты авиакомпании "Аэрофлот" будут летать четыре раза в неделю, в Москву - самолеты Utair - три раза в неделю, в Екатеринбург (Red Wings) и Новосибирск (S7) - по два раза в неделю.

Напомним, что взлетно-посадочная полоса тобольского аэропорта была введена в эксплуатацию в марте текущего года и уже принимает среднемагистральные самолеты.

Привлечением авиакомпаний и развитием регулярного пассажирского авиасообщения из Тобольска в другие города России и крупнейшие международные пересадочные хабы будет руководить оператор УК "Аэропорты регионов". Управление аэропортом будет передано ему после сдачи в эксплуатацию.

Пропускная способность воздушной гавани составит до 380 человек в час.