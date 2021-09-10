На Среднем Урале установлен новый антирекорд по суточному числу смертей среди covid-больных

На территории Свердловской области снова побит антирекорд по суточному количеству смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, за последние сутки было зарегистрировано 37 случаев летального исхода, что на два больше прежнего антирекорда. Общее число умерших на весь период составляет 5 тыс. 538 человек.

Количество зараженных в области также увеличилось на 509 человек. Таким образом, за весь период пандемии коронавирус официально подтвердился у 128 тыс. 698 жителей Среднего Урала. При этом накануне в связи с выздоровлением было выписано еще 477 свердловчан, что увеличивает статистику выздоровевших до 118 тыс.743 человек.

602 находится в тяжелом состоянии. Из них 417 в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 322 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести снизилось до 4 тыс. 366. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что двумя днями ранее из-за коронавирусной инфекции в возрасте 64 лет скончалась заместитель главы Тавды Людмила Склярова. По словам бывшего главы городского округа, Склярова не успела поставить прививку.