ЕСПЧ считает, что пользователи несут ответственность за чужие комментарии на своей странице

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, которое может иметь серьезные последствия. Он решил, что владелец аккаунта в соцсети несет ответственность не только за то, что размещает сам, но и за то, что размещают на его странице другие пользователи.

В деле, которое рассматривалось в суде, был вопрос о границах ответственности владельца аккаунта за неприемлемые комментарии третьих лиц. Французский депутат и кандидат на выборы в парламент Жюльен Санчес был осужден за разжигание религиозной и расовой вражды из-за того, что не удалил немедленно комментарии против мусульман под своим постом в Facebook в 2011 году. Он удалил их только через полтора месяца. Апелляцию он тоже проиграл.

Нынешнее решение ЕСПЧ относится к иску 2015 года после проигрыша во французском суде.

Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская написала на своей странице, что ЕСПЧ впервые заявил, что у владельца аккаунта есть специальные обязанности контроля и бдительности, если он открывает аккаунт для комментариев.

Решение ЕСПЧ может быть использовано для преследования неугодных политиков и граждан, так как можно найти на их страницах "неправильные" комментарии, противоречащие курсу властей. Например, в Европе очень озабочены защитой содомитов, но не замечают языка ненависти в отношении русских на Украине.

Есть немало и других подводных камней. Решение ЕСПЧ открывает большие возможности для провокаторов, которые хотят подставить владельца аккаунта. Также непонятно, что делать, если владелец какое-то время не заходил на свою страницу. Решение суда может иметь неприятные последствия для всех.