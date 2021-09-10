ЕСПЧ считает, что пользователи несут ответственность за чужие комментарии на своей странице

10 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ (2018) | Фото: glavpost.ua

ЕСПЧ считает, что пользователи несут ответственность за чужие комментарии на своей странице

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, которое может иметь серьезные последствия. Он решил, что владелец аккаунта в соцсети несет ответственность не только за то, что размещает сам, но и за то, что размещают на его странице другие пользователи.

В деле, которое рассматривалось в суде, был вопрос о границах ответственности владельца аккаунта за неприемлемые комментарии третьих лиц. Французский депутат и кандидат на выборы в парламент Жюльен Санчес был осужден за разжигание религиозной и расовой вражды из-за того, что не удалил немедленно комментарии против мусульман под своим постом в Facebook в 2011 году. Он удалил их только через полтора месяца. Апелляцию он тоже проиграл.

Нынешнее решение ЕСПЧ относится к иску 2015 года после проигрыша во французском суде.

Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская написала на своей странице, что ЕСПЧ впервые заявил, что у владельца аккаунта есть специальные обязанности контроля и бдительности, если он открывает аккаунт для комментариев.

Решение ЕСПЧ может быть использовано для преследования неугодных политиков и граждан, так как можно найти на их страницах "неправильные" комментарии, противоречащие курсу властей. Например, в Европе очень озабочены защитой содомитов, но не замечают языка ненависти в отношении русских на Украине.

Есть немало и других подводных камней. Решение ЕСПЧ открывает большие возможности для провокаторов, которые хотят подставить владельца аккаунта. Также непонятно, что делать, если владелец какое-то время не заходил на свою страницу. Решение суда может иметь неприятные последствия для всех.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ЕСПЧ, соцсети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети